22 Eylül altın resmen çakıldı! Uzmanından yatırımcıya bomba tavsiye: Tam zamanı...

Gram altının bin liranın altına gerilemesi üzerine, kuyumcularda hareketlilik başladı. 30 yıldır kuyumculuk yapan Metin Akçalı, altın fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek, yatırımcılara, "altın alın" tavsiyesinde bulundu.

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Uzun vadeli yatırımların kar getireceğini belirten Metin Akçalı, "Küçük altın bin 660 lira civarında. Biz en son küçük altını 2 bin liraya satmıştık. Şu anda altın geriledi. Gerilediği için de altın gümüş alınabilir. Altını aldığın zaman 2 gün sonra 3 gün sonra 1 ay sonra bozduracaksan, o şekilde altın alınmaz" dedi.

"Gümüş de altın eş değerinde bir yatırım aracıdır"

Akçalı, "Alacak arkadaşlarımız uzun vadede de altın alacaklarsa, alsın derim. Gümüş de aynı, altın eş değerinde bir yatırım aracıdır. Altın yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Gümüş ve altının kazancı aynı eş değerde gider. Altın şuanda çok düşük. Altın alacaksın ki kar edeceksin. Tam altın alma zamanı bence. Vatandaşların altın almasını tavsiye ede rim. Uzun vadede altın alacaklarsa alsınlar, kısa vade için almasınlar" diye konuştu.