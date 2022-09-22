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Nejat İşler sevgilisine yapılan saygısızlığı affetmedi! Yumruk yumruğa kavgayı zar zor ayırdılar

Nejat İşler sevgilisine yapılan saygısızlığı affetmedi! Yumruk yumruğa kavgayı zar zor ayırdılar

Ünlü oyuncu Nejat İşler geçtiğimiz gece bir mekanda kavgaya karıştı. Ünlü oyuncunun kız arkadaşına saygısızlık yapan adam bardağı taşırdı. Nejat İşler'in yumrukları havada uçuştu

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Ejder Kapanı, Aliye, Gülbeyaz gibi televizyon dünyasının sevilen yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Nejat işler son olarak dijital dizi platformu BluTV ekranlarında yayınlanan Saygı dizisinde 'Ercüment' karakterine hayat vermişti. 

Saygısızlığa dayanamadı, yere yatırdı yumrukladı

Son dönemlerde magazin dünyasından uzak yaşam süren ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Asmalımescit'te müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler birlikte geldiği kız arkadaşına mekanda saygısızlık yapan bir adama daha fazla dayanamadı. 

Arkadaşlarına saygısızlık yapan adamı affetmedi. 50 yaşındaki ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamayınca uçarak adama yumruk attı. Yaşanan kavgada ortalık bir anda karıştı. İşler, saygısızlık yapan adamı yere yatırıp yumruklamaya devam etti.

Olaya korumalar karıştı

Savaş alanına dönen mekan aksiyon filmlerini aratmazken kavgaya mekanın korumaları müdahale etti. Nejat İşler'i durduran korumalar ünlü oyuncuya saygısızlık yapan adamı mekandan attı. Ünlü oyuncu kavga ettiği adamın mekandan atılması üzerine kız arkadaşıyla eğlencesine devam ederken arkadaşlarına “Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam” dediği öğrenildi.

Nejat İşler kimdir?

28 Şubat 1972 yılında, İstanbul'un Eyüp'te dünyaya geldi. Feshane işçilerinden birinin torunu olan Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde devam etti. Ünlü oyuncu lise dönemlerinde okulunun tiyatro koluna girdi.

 Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan İşler iki yıllık olan bölümden askerlik için iyi olmadığını düşünerek vazgeçti. 10 yıl kadar ticaretle uğraşan ünlü oyuncu "Danton’un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir’de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. 

İstanbul’a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı. Ünlü oyuncu televizyon dünyasına Gurur adlı dizi ile başlamıştır.

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