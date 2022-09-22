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Ekrem İmamoğlu strateji değiştirdi! 'Al cumhurbaşkanlığını ve CHP Genel Bakanlığı'nı planı

Ekrem İmamoğlu strateji değiştirdi! 'Al cumhurbaşkanlığını ve CHP Genel Bakanlığı'nı planı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı yarışında geride kalınca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı. İmamoğlu'nun bunu yaparken yeni bir stratejiyi devreye soktuğu ortaya çıktı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” ifadesini kullanmasını değerlendirdi.  Selvi, yazısında şunları kaydetti:

- Muhalefet cephesi cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri konusunda çok hareketli. Tam bir geçiş süreci yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü. Taktik değiştirdi.

- Kılıçdaroğlu ile bilek güreşi yapmak yerine işbirliğini tercih etti. Elazığ’da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bakarak, “Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız” dedi.

- Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’na destek verip CHP genel başkanlığında desteğini almak için bu manevrayı yaptı. İmamoğlu, “Al cumhurbaşkanı adaylığını, ver CHP Genel Başkanlığı’nı” stratejisini izliyor."

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