Kemal Kılıçdaroğlu, 'Altılı Masa'da kriz yok' dedi! Başörtüsü sorun olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'basının bir kesiminde körüklendiğinin tersine 6’lı masada bir kriz olmadığını' iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında başörtülülerin sorun yaşayıp yaşamayacağı sorusuna "Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz. Hiç endişe etmesinler" cevabı verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'basının bir kesiminde körüklendiğinin tersine 6’lı masada bir kriz olmadığını' iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Hiç kriz yaşamadık, böyle bir şey olmadı, olsa zaten meydana çıkar” dedi. Kılıçdaroğlu, anketlerden memnun olduğunu, partisinin oylarının istikrarlı bir şekilde arttığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu’daki son grup toplantısını yaptığı Elazığ’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle:



- Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğin hedeflendiğini söyledi. Bu savrulmaya yorumunuz nedir?



Dış politika milli olmak zorundadır. Kişiselleştiremezsiniz. Bir kişinin talebi ve beklentileri üzerinden dış politika oluşturamazsınız. Dış politika oluştururken iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmeli. Dış politika, iç politikaya benzemez. Aynı zamanda dış politikanın bürokraside de aktörleri farklıdır. Büyükelçilerdir bunlar, dış politika konusunda yorum yapan uzmanlar var. Erdoğan, devlet yönetimini kişiselleştirdiği için düşündüğü bir şeyi, nasıl sonuçlar çıkaracağını hesap etmeden rahatlıkla dile getirebiliyor. Ne yapacağını bilmiyor ve etrafında bunu söyleyecek kişi de kalmadı. Aslında Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmasa böyle bir konuşma yapacağı kanısında değilim.



-Akşener’in ve diğer partililerin açıklamalarına bir yorumunuz var mı?



Sayın Akşener’le görüşüyoruz zaten. Zaman zaman tartışmalar olur, bu siyasetin doğasında vardır. O tartışmalarda bizim açımızdan önemli olan genel başkanların söyledikleridir. Genel başkan yardımcıları düşüncelerini ifade edebilir. Önemli olan genel başkanların görüşleridir. Genel başkan dışındaki parti yetkililerinin açıklamalarını dinleriz, saygı duyarız ama bunu altılı masada kriz olarak düşünmeyiz. Hiçbir lider de düşünmüyor benim gördüğüm.



- Masada kriz var mı?



Kriz yaşamadık, hiç böyle bir şey olmadı. Olsa zaten meydana çıkar. Geçen İstanbul’daydım Sabah gazetesi bir tweet atmış. “Ali Babacan’la Kılıçdaroğlu gizlice görüştü.” Ne gizlisi, görüşürüz zaten. Ki benden sonra Sayın Babacan diğer liderlerle de görüştü. Ben İstanbul’da uzun süre kalacaktım o yüzden ilk benimle görüştü. Sanki çok özel bir görüşme de gizliyoruz. Aklın alacağı şey değil. Altı lider bir aradayız ve her zaman görüşüyoruz.



- CHP iktidarında başörtüsü sorunu olur mu?



Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz. Hiç endişe etmesinler. Böyle bir sorun ne bizim önümüze ne halkın önüne gelir.