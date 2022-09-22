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UKOME'de karar alındı! İstanbul'a 7 yeni deniz yolu hattı geliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UKOME'de karar alındı! İstanbul'a 7 yeni deniz yolu hattı geliyor

 İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentte 7 yeni deniz yolu hattının oluşturulması kararı alındı.

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İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında  yapıldı. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, deniz yolu taşımacılık hat teklifleri gündeme geldi.

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattından oluşan 7 yeni hat teklif edildi.

Toplantıda yapılan oylamada teklif kabul edildi.

48 ila 62 lira arasında değişen rakamlara çıkarılması istendi

İETT'nin işlettiği İstanbul Havalimanı lüks transit otobüs tarifesi teklifi de toplantıda görüşüldü. Teklifte kentin farklı yerlerinden havalimanına ulaşım sağlayan otobüs ücretlerinin 15,33 liradan, 48 ila 62 lira arasında değişen rakamlara çıkarılması sunuldu.

Yapılan oylamada gündem maddesi kabul edilmeyerek, tekrar görüşülmesi için alt komisyona havale edildi.

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