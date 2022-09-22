Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmeni yerden yere vurdu!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyada öğretmen olduğu bilinen kişinin yaptığı bir paylaşıma dikkat çekti. O kişi, Seçkin'in boyu üzerinden espri yaparak bir öğrencisi hakkında paylaşımda bulundu ve ortalık karıştı. Yapılan paylaşımı gören ünlü şarkıcı, sert çıkıştı ve yapacağını yaptı. İşte detaylar...

Abone ol

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri sık sık üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. Seçkin, bu sefer de sosyal medya üzerinden boyuyla dalga geçip espri yapan bir öğretmenin paylaşımına verdiği cevapla magazin gündemine bomba gibi düştü. Seçkin'in verdiği cevaptan sonra sosyal medya iyice karıştı ve beğeni butonu çöktü. Ünlü şarkıcıyı destekleyenler, yorumlarını adeta yağdırdı. İşte olayla ilgili ayrıntılar...

Ece Seçkin üzerinden espri yaptı

Öğretmen olduğunu söyleyen bir kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ece Seçkin'in boyu üzerinden espri yaptı. Paylaşımında, "Bugün, okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'Ooo hocam saçlarınız çıkmış diyor.' Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" şeklinde ifadelere yer verdi.

Ece Seçkin tepki gösterdi

Ece Seçkin üzerinden yapılan o paylaşım sosyal medyada öğrenciyle alay edildiği gerekçesiyle herkes tarafından tepki gördü. Tweette adı geçen Ece Seçkin de öğretmenin paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi: "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim.". Öğretmen olduğunu söyleyen kişinin, yaptığı paylaşım sosyal medyada bu kadar viral olup tepki görünce dayanamadı ve hesabını kapattı. Anlaşılan o ki, bu paylaşımın sosyal medyada bu kadar yayılacağını ve Ece Seçkin'in gösterdiği tepkiyi tahmin etmemişti.

Ece Seçkin kimdir?

Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.