Çocuklarda sık görünen öksürüğü 3 günde kesecek doğal karışım siyah turp- bal kürü nasıl yapılır?

Okullar açıldı, havalarında giderek soğuması ile birlikte bağışıklıkları sağlam olmayan çocuklar bir bir hastalanmaya başladı. Özellikle okulun ilk günlerinde çocukları vuran ve salgın halini alan bu hastalık öksürük ile kendini gösteriyor. Peki kuru öksürüğü bıçak gibi kesen siyah turp- bal kürü nasıl yapılır gelin birlikte bakalım...

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Kışın habercisi olan sonbahar artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Okulların da açılması ile birlikte mevsim geçişlerinde yine en çok çocuklar etkilendi. Şu sıralar çocuklar arasında salgın şeklini alan ve öksürük ile başlayan birçok hastalığa şimdi size vereceğimiz tarif ile dur diyebilirsiniz. Peki kuru öksürüğü bıçak gibi kesen siyah turp- bal kürü nasıl yapılır gelin birlikte bakalım...

İlk olarak orta boy siyah turpu yıkayalım

Siyah turpun tepesini kesin ve içerisini dolma yapar gibi oyun, bu işlemi yaparken en alt kısmı delmemeye özen gösterin.



Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin (içilecek sıvı bardağa akacak) ve oyuğun içine bir Yemek kaşığı bal ekleyin.

Daha önce kestiğiniz turpun baş kısmıyla oyuğu kapatın ve 12 saat bekletin. Süre sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.

Peki bu karışımı kimler kullanmalı, kaç gün kullanılmalı?

Emziren annelerin ve hamile kadınlar için olumsuz sonuçlar doğurabilir, bu nedenle bu sınıfa girenler kullanmamalıdır.

Siyah turp hangi hastalıklara iyi gelir?

Günümüz modern tıbbın da kabul ettiği gibi beslenmek sadece açlığı gidermek üzere Yemek yemek değildir. Alınan Günlük Kalori miktarı kadar bu kalorinin sağlıklı ve değerli besinlerden alınması da önemlidir.

Bilinçli insanlar bu kriterlere uygun gıdalarla beslenmeye özen göstermektedirler. Tüketilen her bir gıdanın içeriğini, kalorisini ve faydalarını araştırmaktadırlar. Bu konuda ciddi anlamda bir farkındalık geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bazı sebze ve meyveler ile bitkiler ise özellikle kıymetli içerikleri sayesinde hastalıkların oluşumunda ya iyileştirilmesinde rol oynamaktadırlar. Siyah turpun iyi geldiği hastalıkları şöyle sıralamak mümkündür:

Genellikle tüketilen ve sofralardan eksik olmayan kırmızı turp karaciğere iyi gelir. Bunun yanında mideyi de temizlemeye yardımcı bir sebzedir. Bilhassa gaz sorunu olan kişilere önerilmektedir. Kırmızı turp özellikle karaciğer sağlığı açısından son derece yararlıdır.

Siyah turp ise üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen turp çeşididir. Özellikle öksürük ve bronşit gibi hasatlıkları olan kimselere siyah turp önerilmektedir.

Beyaz turp ise ağrı kesici özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

Turpun her çeşidi düşük glisemik indeksli oluşu nedeniyle şeker hastaları için uygun bir besindir. Turp, yüksek posalı olduğu için de diyabet hastalarına önerilir.