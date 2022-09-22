'Lozan dengesini bozucu girişim' dedi! Cihat Yaycı paşa: Türkiye çok dikkatli olmalı

ABD'nin Dedeağaç'a askeri yığınak yapmasına yönelik, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı değerlendirmelerde bulundu. Yaycı, "Türkiye'nin yakın bir zamanda çatışmaya çekilmesi ihtimali söz konusu. Türkiye'nin çok ama çok dikkatli olması gereklidir" dedi. Dedeağaç, ABD için neden önemli? Asıl hedef ne... İşte Yaycı'nın açıklamaları...

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, son dönemde ABD'nin Yunanistan'daki üslerinin sayısını artırması, Dedeağaç Limanı'nı genişletme girişimi ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

"ABD, NATO ve Batı artık doğu sınırını Türkiye'den Yunanistan'a çekmek istiyor" diyen Yaycı'nın açıklamaları şöyle: ABD'nin Europe Defender-21 kapsamında tatbikat yapmasından ve ABD'nin Dedeağaç'a askeri yığınak yapmasından ziyade, tatbikatın ardından bu zırhlı araçların Yunanistan'a hibe edilecek olması esas problemi teşkil etmektedir.

"Çok ciddi soru işareti"

-Bu araçlara aslında Yunanistan'ın ihtiyacı yoktur. Ancak hibe edilecek olan tank ve helikopterin kime karşı kullanılacağı sorusu önemlidir. Hibe edilen teçhizatın taarruz nitelikli olması çok ciddi bir soru işaretidir.

ABD, Dedeağaç'ı ne olarak görüyor? Asıl hedef Türkiye ve...

Dedeağaç'ta yapılan yığınak ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin küresel plan, program ve stratejisinin uygulayıcısı olduğu unutulmamalıdır. ABD, NATO ve Batı artık doğu sınırını Türkiye'den Yunanistan'a çekmek istiyor. Dedeağaç, ABD için Balkanlara ve Karadeniz'e giriş kapısı olarak da görülüyor. Bunun, Türkiye'yi ve Türk Boğazlarını yanı başından çevreleme ve kontrol girişimi olduğu da açık. Üstelik Dedeağaç artık bir ABD deniz üssüne evrilmekte. Bu, Lozan dengesini de bozucu bir girişim.

"Türkiye çok dikkatli olmalı"

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kaldırdığını açıkladı. Tarih önemlidir, çünkü Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümü (gerçekte 16 Ağustos olmasına rağmen) olarak kutladıkları tarihtir. Esasen bu ambargonun kaldırılması, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemleri satın alacağını beyan etmesi ile örtüşmüştür, dikkatlerden kaçmaması gereken önemli bir husustur. Olayı konjonktürel olarak değerlendirdiğimizde Yunanistan'ın saldırganlıkları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, Dedeağaç'ta ABD deniz üssü yapılacağı haberleri ve birkaç hafta evvel Suriye'de ABD'li generallerin PKK'lı teröristleri ziyaret etmeleri, yine ABD'nin ve Rusya'nın PKK'ya destek çıkması ve nihayetinde gelinen noktada GKRY'nin silah ambargosunun kaldırılması büyük bir soru işaretidir. Bu durumların ışığında görünen şudur; Türkiye'nin yakın bir zamanda çatışmaya çekilmesi ihtimali söz konusu. Ve bunun askeri anlamdaki harekat alanının şekillendirilmesi sürüyor. Türkiye'nin çok ama çok dikkatli olması gereklidir."

"Yunan propagandası"

Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'deki iletişim başkanlığı modeline benzer bir iletişim başkanlığı modeli kuracağına yönelik gelişmeleri de değerlendirdi. Yaycı, "Yunanistan diplomatik yollarla yürüttüğü algı çalışmasını daha da kurumsallaşarak ve kuvvetlenerek Yunan propagandasını artıracaktır" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi