Akif Beki'den 'O Biden ben de Erdoğan' tavrına övgü

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Biden ile görüşme isteyip istemediğini soran Reuters muhabirine verdiği yanıtı şık tavır olarak gördü.

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Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'nin New York eyaletinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters muhabirinin “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

“Biden ile görüşecek misiniz?” sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, “Görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna ise "Yok niye, o Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.

Erdoğan'ın bu hareketi bir dönem Erdoğan'ın danışmanlığını yapan şimdilerde muhalif olan Akif Beki'den övgü aldı.

Köşe yazısında bu konuya değinen Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın tavrını överek şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, New York’tayken ABD Başkanı’yla ikili bir görüşme isteyip istemediği soruldu.

Cevabı şu oldu:

“Niye; o Biden, ben de Erdoğan.”

Biden’la görüşmeye, ikili fotoğraf çektirmeye bu sefer çok da istekli görünmemek şık tavır.

Geçen sene pek belli edilmiş, görüşemeyince hayal kırıklığının saklanamaması iyi durmamıştı.

“O Biden, ben de Erdoğan” tepkisini, “o Biden ise” şeklinde okusak, yanlış olmaz sanırım."