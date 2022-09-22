Burak Özçivit'ten usta oyuncu Serdar Gökhan'a olay gönderme! "Gülüyoruz hem de"

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dünya sinema camiasının en görkemli film festivallerinden olan Taşkent Film Festivali'ne usta oyuncu Serdar Gökhan ile Burak Özçivit arasında yaşanan 'sahneye çıkma' krizi damga vurdu. Canlı yayına bağlanıp "Kulağımın kılı kadar değeri yok" diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulunun Gökhan'a başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten olay bir gönderme geldi.

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Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen Taşkent Film Festivali'ne Burak Özçivit, Tuba Ünsal, Azra Akın, Nurgül Yeşilçay, Serdar Gökhan, Derda Yaşır Yenal, Celal Al, Gizem Lidya Denizci gibi oyuncular ile Yönetmen Umut Mete Soydan ve Nazif Tunç gibi ünlü isimler katıldı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında canlı yayına bağlananarak Burak Özçivit ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunan usta oyuncu Serdar Gökhan'a Burak Özçivit'ten cevap çekmedi.

Olayın perde arkasını 2. Sayfa'ya anlattı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Taşkent Film Festivali'ne Serdar Gökhan ile Burak Özçivit arasında yaşananlar damga vurdu. Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay'ın törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemediği iddia edilirken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Gökhan da açtı ağzını yumdu gözünü. Olayın perde arkasını TV8'de yayınlanan 2.sayfa programına anlatan usta oyuncu açıklamasında, "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. İki boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum" dedi.

"İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor"

Sözlerine "Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar" diyerek devam eden Serdar Gökhan, "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok. İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin." diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Burak Özçivit'ten Serdar Gökhan'a olay gönderme

Serdar Gökhan'ın TV8'de 2. sayfa programındaki açıklamaları magazin gündemi bomba gibi düşerken gözler başarılı oyuncu Burak Özçivit'e çevrilmişti. Özçivit'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve altına düştüğü not dikkatlerden kaçmadı. Yakışıklı oyuncunun yaptığı flaş paylaşım Usta oyuncu Serdar Gökhan'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte Burak Özçivit'in o çok konuşulan fotoğrafı;

Takipçilerinden Özçivit'e destek

Burak Özçivit, kahkahalar attığı fotoğrafı paylaşıp altına "Gülüyoruz hem de" notunu yazdı. Serdar Gökhan'ın sözlerine güldüğünü düşünülen yakışıklı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri gönderinin altında, "Yaşını başını almış ünlüler size abilik yapmak yerinee beni de görün diye kuduruyorsa gülmek hakkınız", "Oyunculuğuna kim laf edebilir ki", "Hahaha süper cevap" gibi yorumlarda bulunarak destek verdi.