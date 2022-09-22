Kulis haber!.. Seçim erkene mi alınıyor? 14 Mayıs'ta sandık başına mı gidilecek?

CUMHUR İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin seçimleri 1 ay önceye alıp Demokrat Parti'ye iktidar yolunun açıldığı 14 Mayıs'ta seçime gitmek istediği iddia edilmişti. Muharrem Sarıkaya, AK Parti'nin önemli isimlerine sordu. İşte o iddiaların perde arkası...

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Kurban Bayramı ve okulların tatil olacak olması nedeniyle 2023 Haziranında yapılacak seçimlerin 1 ay öne çekileceği ve 14 Mayıs 2023'te seçim yapılacağı iddiası halen siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin 1 ay öne çekilme ihtimaline ilişkin olarak AK Parti kulislerinde konuşulanları yazdı. Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'nin böyle bir kararı yok

- İddia o ki AK Parti, çok partili hayata geçişin günü olan Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs’ta seçime gitmek istiyor. Hemen belirteyim, konu ile ilgili AK Parti’den dün önemli bazı isimlerle sohbet ettiğimde anladım ki bu yönde bir karar yok.

Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş ama...

- Cumhur İttifakı’nın liderleri aralarındaki sohbetlerde olma ihtimali üzerinde durmuş, ancak enikonu, detaylı bir şekilde mesele ele alınmadığı için ilk aşamada vazgeçilmiş.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Muhalefet buna yanaşmaz konuyu istismar eder' diyerek uzun süredir sıcak bakmadığını daha önce de bu sütunda dile getirdim.

CHP ve İYİ Parti 'Harika olur' dese de...

- Hem Erdoğan, hem de MHP lideri Bahçeli, zamanında yapılmasının doğru olacağına vurgu yapıyor.

- Son dönem Millet İttifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’den 14 Mayıs’ta seçime 'Bizim için harika olur…' açıklaması gelmiş olsa da bu yönde AK Parti’de bir niyet yok."