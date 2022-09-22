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Yunanistan işkence yaptığı göçmeni çırılçıplak soyup nehre itti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yunanistan işkence yaptığı göçmeni çırılçıplak soyup nehre itti

Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerle sık sık gündeme gelen Yunanistan, bir zulme daha imza attı.

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Yunanistan güvenlik güçleri, elektroşok cihazıyla işkence yapıp vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana getirdiği göçmeni, daha sonra demir ve silah kabzasıyla darp etti. Yunanistan güvenlik güçleri, çırılçıplak soyarak parasını ve cep telefonunu aldıkları göçmeni Meriç Nehri'nde ölüme itti.

Meriç Nehri'nden yüzerek Türkiye sınırına ulaşan ve ardından şehir merkezine gelen göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunup, pansuman yaptı. Yaralı haldeki göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edildikten sonra Meriç Nehri'ne itildiğini anlattı.

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