Süleyman Soylu siyaseti bıraktıktan sonra Türkiye'den kaçacakmış! Hadi Özışık yorumluyor
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerinin ardından siyaseti bırakacağını tüm Türkiye'ye duyuran İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, şimdi de "Soylu siyaseti bırakınca Türkiye'den kaçacak" iddialarının perde arkasını yorumluyor...Abone ol
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kazanırsa siyaseti bırakacak" haberini tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
CHP’li Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır’ın “Yargılanacak” veya “Kaçacak” sözlerini yorumlayan Hadi Özışık, Soylu’nun dokunulmazlık zırhına bürünmeden siyasetten tamamen çekileceğini söyledi. Hadi Özışık Süleyman Soylu’nun bir daha milletvekili adayı olmayacağını belirtti.
- Halk TV’de konuşan CHP’li Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu’nun 2023 yılındaki seçimde milletvekili olup dokunulmazlık zırhına bürüneceğini iddia etmişti. Başarır, Soylu’nun yargılanacağına da vurgu yapmıştı.
Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Soylu ile ilgili daha çarpıcı bir iddiada bulundu. “Soylu kaçacak” diyen Özgür Özel, takdirde yargılanmaktan kurtulamayacağını dile getirdi. Hatırlanacağı gibi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel gibi “Tayyip Erdoğan kaçacak” demişti yıllar önce.
Hadi Özışık şimdi de "Soylu siyaseti bırakıp Türkiye'den kaçacak" iddiaları canlı yayında yorumluyor... İşe Hadi Özışık'ın o açıklamaları...
Hadi Özışık ne demişti?
- Süleyman Soylu'nun parti kurmak gibi bir niyeti yok. Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece onun karşısına çıkıp siyaset yapacağını kim söylüyorsa yalan söylüyor... Süleyman Soylu 2023 seçimlerinden sonra siyaseti bırakma kararı aldı.
-2023 seçimlerini AK Parti kazanır, Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse Süleyman Soylu siyasetten çekilecek. Süleyman Soylu, 2023 seçimlerinden sonra siyasete ve AK Parti'ye veda edecek...
- Bu bir duyum değil, bu kesin bilgi... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir görev tevdi ederse teşekkür edip kenara çekilecek...