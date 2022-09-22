Süleyman Soylu siyaseti bıraktıktan sonra Türkiye'den kaçacakmış! Hadi Özışık yorumluyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerinin ardından siyaseti bırakacağını tüm Türkiye'ye duyuran İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, şimdi de "Soylu siyaseti bırakınca Türkiye'den kaçacak" iddialarının perde arkasını yorumluyor...

Abone ol

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kazanırsa siyaseti bırakacak" haberini tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

CHP’li Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır’ın “Yargılanacak” veya “Kaçacak” sözlerini yorumlayan Hadi Özışık, Soylu’nun dokunulmazlık zırhına bürünmeden siyasetten tamamen çekileceğini söyledi. Hadi Özışık Süleyman Soylu’nun bir daha milletvekili adayı olmayacağını belirtti.

- Halk TV’de konuşan CHP’li Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu’nun 2023 yılındaki seçimde milletvekili olup dokunulmazlık zırhına bürüneceğini iddia etmişti. Başarır, Soylu’nun yargılanacağına da vurgu yapmıştı.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Soylu ile ilgili daha çarpıcı bir iddiada bulundu. “Soylu kaçacak” diyen Özgür Özel, takdirde yargılanmaktan kurtulamayacağını dile getirdi. Hatırlanacağı gibi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel gibi “Tayyip Erdoğan kaçacak” demişti yıllar önce.

Hadi Özışık şimdi de "Soylu siyaseti bırakıp Türkiye'den kaçacak" iddiaları canlı yayında yorumluyor... İşe Hadi Özışık'ın o açıklamaları...