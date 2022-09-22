Önce İzmir sonra İstanbul! İmamoğlu'dan, Tarkan'a bomba gibi teklif! ''Tarkan hayranı çıktı''

Şarkıcı Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında İzmir'de milyonlarca kişinin katılım sağladığı dev bir konser vermişti. Sahneye çıkmak için 8 milyon lira istediği iddia edilen Tarkan'a CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer '' yüce gönüllü'' demişti. Bu sefer de CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ''29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çık'' diyerek Tarkan'ı davet ettiği iddia ediliyor. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Ünlü şarkıcı Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında İzmir'de tarihi bir konser vermişti. Konsere milyonlarca kişi katılım sağlamış ve tüm dünya tarafından izlenmişti. Popçu Tarkan için ilk önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş istemiyor" diyen İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki gün sonra "Sadece kaşe ücreti alacak" demeye başlamıştı. Ancak yapılan araştırmaların sonucunda, Tarkan'ın konsere çıkmak için İzmir Belediyesi'nden 8 milyon lira para aldığı ortaya çıkmıştı. İlk olarak ücret almayacak denilen 'yüce gönüllü Tarkan'ın 8 milyon lira ödeme aldığı ortaya çıkınca Tunç Soyer, ''Kaşe alıp bağış yapacak'' dedi. Akabinde hemen derneklere bağışların yapılacağı söylenerek Tarkan'ın imajı toparlanmaya çalışıldı.

İmamoğlu teklif götürdü

Bu fahiş fiyatlar, CHP'li başkanlar için pek de önem arz etmemişe benziyor olacak ki, iddialara göre Tarkan'a bu kez de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu teklif götürdü. Başkan İmamoğlu'nun, 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia ediliyor.

Kaşe ücreti 450 bin dolar!

Sanat dünyasında herkesin yakından tanıdığı bir menajer; Tarkan'ın kaşe ücretinin 450 bin dolar olduğunu, sanatçının o gece için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aynı tarifeyi uyguladığını ifade etti. Konserden sonra Tarkan'ın aldığı paranın büyük bir kısmını çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışladığı iddia edildi. Peki Tarkan bu ücreti gerçekten bağışladı mı? Bakın Tarkan aldığı 8 milyonun ne kadarını bağışlamış...

"Tek kuruş istemiyor" denilen ve hemen ardından ufak bir kaşe ücreti aldığı belirtilen şarkıcı Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar (8 milyon lira) aldığı sektör içinde konuşuluyor. Müzik sektörünün ünlü bir menajeri Tarkan'ın kaşe ücreti olarak bu parayı aldığını iddia etti.

Bağışlanan para ne kadar?

Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında verdiği İzmir konserinden aldığı 8 milyon liradan; Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya 1'er milyon lira bağışta bulunarak 3 milyon lirayı hibe etmiş. Tarkan'ın o akşamki dev konserinde ise sahne için de 2 milyon lira harcanmış.