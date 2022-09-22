İngiltere'de 1 yıldır ilişki yaşadığı adamla ilgili gerçeği öğrenince yıkıldı

İNGİLTERE'de genç kadın 1 yıllık sevgilisini annesiyle tanıştırınca inanılmaz gerçeği öğrendi. Sevgilisinin cinayetten arandığını öğrenen genç kadın ikinci bir gerçekle daha da yıkıldı. Katilin genç kadının öz babasını işkenceyle öldürdüğü ortaya çıktı.

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İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Stella Paris isimli kadın, bir gece kulübünde 43 yaşındaki Christopher Guest More ile tanıştı.

Annesi ortaya çıkardı

Bir süre sonra ilişkiye başlayan çift, yaklaşık 1 yıl beraber yaşadı. Stella Paris yoğun ısrarlarının ardından erkek arkadaşını, annesiyle tanıştırdı. Ancak annesi, Christopher Guest More'yi daha önce televizyonda aranırken gördüğünü belirterek, kızına uyarıda bulundu.

Araştırma yapan genç kadın, birlikte olduğu adamın cinayetten arandığını öğrendi. Genç kadının babası da cinayete kurban gitmişti. Cinayetten aranan şahsın, yıllar önce 20 bin euroluk uyuşturucu kavgasında sevgilisi olan Stella'nın babasını işkence ederek öldürdüğü ortaya çıktı.

Başına gelenler nedeniyle büyük bir şok yaşayan Stella, polise verdiği ifadesinde, kesinlikle erkek arkadaşının geçmişini bilmediğini belirtti.