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Üniversite yönetimi konaklayacak yer bulamayan öğrencilere 'okulu bırakın' dedi

Üniversite yönetimi konaklayacak yer bulamayan öğrencilere 'okulu bırakın' dedi

İskoçya'da bir üniversite, konaklayacak yer bulamayan öğrencilere okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmayı düşünmelerini tavsiye etti.

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BBC'nin haberine göre, İskoçya'da artan kiralar ve sınırlı sayıdaki barınma imkanı nedeniyle çok sayıda öğrenci konaklama sorunu yaşıyor.

Glasgow Üniversitesi, kalacak yer bulma sorunu yaşayan öğrencileri desteklemek için bazı girişimlerde bulunulacağını açıklarken BBC, üniversitenin öğrencilere gönderdiği ve okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmalarını tavsiye eden bir e-postaya ulaştı.

Öğrencilere gönderilen e-postada, kalacak bir yer ayarlamadan üniversiteye kayıt olmamaları hatta Glasgow'a bile gelmemeleri önerildi.

Glasgow Üniversitesi, yurt ihtiyacının her zaman hem Glasgow'da hem de ada genelinde kapasitelerin üzerinde olduğunu ve dönem başında kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını ileri sürdü.

Üniversite ayrıca, şehirdeki konaklama imkanının da talebin gerisine düştüğünü ve yerel yöneticilerle sorunun çözümü için görüştükleri bilgisini paylaştı.

"Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar"

Glasgow Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Kirshen Chadwick-Patel, şubattan bu yana yüzlerce eve başvuru yaptığını ancak bir sonuç elde edemediğini belirtti.

Chadwick-Patel, kalacak yer bulamadığı için iki haftayı arkadaşlarının evlerinde geçirdiğini ve daha ne kadar idare edebileceklerini bilmediğini belirterek "Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar. Evsiz kalan ve gidecek yeri olmayan çok sayıda öğrenci var." dedi.

Chadwick-Patel, üniversite ve İskoç hükümetini öğrencilerin konaklama sorununu çözme ve daha fazla yurt inşa etmeye çağırdı.

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