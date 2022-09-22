Karnı burnunda Hazal Kaya'dan mini tül elbiseli pozlar! Güzelliğini gören mest oldu

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la 3 yıldır evli olan Hazl Kaya geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamıştı. Ünlü oyuncu karnı burnunda çekime gitti verdiği pozlarla herkesi kendine hayran bıraktı.

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Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Maral gibi dizilerde oynayan televizyon dünyasının sevilen ismi Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan, Leyla ile Mecnun dizisinin yıldızı Ali Atay'la uzun süredir yaşadığı aşkı 2019 yılında nikah masasına taşımıştı.

Olsa zaten açıklarız dediler, açıkladılar!

Mutlum halleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan ünlü çift dünyaevine girdikleri yıl ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına almış ve ilk kez anne baba olma duygusunu tatmıştı. Son dönemlerde haklarına ortaya birçok iddia atılan çiftin bebek bekledikleri de ortaya atılan iddialardandı.

Daha önce bu iddiaları 'olsa zaten açıklarız' diyerek reddeden çift birkaç ay sonra haberleri doğrulamış ve hayranlarına müjdeli haberi vermişti. Arkadaşı Selin Şekerci ile Melike Şahin konserine giden ünlü oyuncu Hazal kaya bebeğinin cinsiyetini "Fikret Ali'nin kız kardeşi olacak" sözleriyle açıklamıştı.

"Leyla bebek geliyor"

Şimdilerde yaklaşık dört buçuk aylık hamile olan güzel oyuncu hayranlarının yoğun ısrarı üzerine kızının adını ne koyacağını yine sosyal medya hesabından açıklamıştı. "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor! İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." notu ile paylaşım yapan ünlü oyuncu kızının adının Leyla olacağını duyurmuştu.

O pozlarına yorum yağdı

Uzun süre gündemlerden düşmeyen bu isimden sonra ünlü oyuncuya 'kızına Feriha adını ver' demeleri sonrası Hazal Kaya hayranlarıyla birlikte dalga geçmiş ve "Bu kız bana ne yaptı arkadaşlar" sözleriyle herkesi güldürmüştü.

Kızını kucağına almak için heyecanla bekleyen Kaya geçtiğimiz gün vücudunu saran mini tül elbisesiyle İnstagram hesabı üzerinden pozlar verdi. Ünlü oyuncunun o fotoğrafları herkesi kendine hayran bırakırken çok sayıda beğeni ve birçok ünlü isimden yorum aldı. 4 buçuk aylık hamile olan ünlü oyuncuya "Çok güzelsiniz kızlar" yorumları yapıldı. İşte Hazal Kaya'nın karnı burnunda pozları...