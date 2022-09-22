Yıldız Tilbe'den bomba O Ses Türkiye iddiası! Acun Ilıcalı küplere binecek!

Daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den bomba bir açıklama geldi. Yeni sezon öncesi yayın hayatına hazırlanan O Ses Türkiye'de yeniden jüri üyesi olacak iddialarına cevap veren Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada O Ses Türkiye ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı da ortaya attı. Gözler ise ünlü televiyozcu Acun Ilıcalı'ya çevrildi. İşte Yıldız Tilbe'nin yaptığı o açıklama...

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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran O Ses Türkiye'de yeni sezon öncesi eski jüri üyesi ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kendi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verirken çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'ye geri dönecek iddiası

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda geçtiğimiz yıl Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimler yer almıştı. Ekranların sevilen yarışmasında yeni sezon öncesi jüri koltuğunda kimlerin oturacağı ise merak konusu olmuştu. Ebru Gündeş'in ayrılacağı, yerine eski jüri üyeleri Hadise'nin ve Yıldız Tilbe'nin katılacağı iddia edildi.

Yıldız Tilbe iddialara böyle cevap verdi

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla, renkli kişiliği ve sahne danslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklama ile cevap verdi. Yeni sezonu merakla beklenen yarışmada yeniden jürü üyeliği yapacağı iddialarını Tilbe açıklamasında, "Bana jüri teklifi gelmedi" diyerek yalandı.

O Ses Türkiye bu sene yokmuş iddiasını ortaya attı

Ünlü şarkıcı açıklamasında "Bana jüri teklifi gelmedi" diyerek ortaya atılan iddiaları yalanlarken, "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" sözleriyle reyting rekorları kıran yarışmanın bu yıl yayınlanmayacağını iddia etti. Gözler ise geçtiğimiz günlerde ters şeritten gelen bir araç ile çarpışarak kolunu kıran ve ameliyat edilen TV8 patronu Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Yıldız Tilbe kimdir, nereli ve kaç yaşında ?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür ve ailesi ona "Yadigar" adıyla hitap etmektedir.

Sezen Aksu dinlemeye gidip, keşfetti

Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır.

1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır.

2001 yılında çıkardığı "Gülüm" isimli albümü ile yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. Ve 2002 yılında çıkardığı "Haberi Olsun" isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı "Yürü Anca Gidersin" isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur.

Bir zamanlar, arabeskin efsane ismi Azer Bülbül tarafından evlenme teklifi almış ama Yıldız Tilbe bu teklifi kabul etmemiştir.