Mersinli Hande Macit, Kral Charles'e akraba oldu! İşte Almanya'nın ilk Türk düşesi Türk kızı Hande
MERSİN Tarsus'lu Hande Macit, Avrupa’nın en eski hanedanlıklarından biri olan Almanya’daki Mecklenburg Dükalığı’nın veliaht prensi Georg Alexander’la masal gibi bir düğünle evlendi. Almanya'nın ilk Türk düşesi olan Hande Macit aynı zamanda İngiltere Kralı 3. Charles ile de akraba oldu.
İngiltere tahtına oturan Kral 3. Charles'in bir de Türk akrabası oldu. Mersin Tarsuslu Hande Macit, Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg (31) ile masal gibi bir düğünle evlendi. Hande Macit'in, kendi yoğurt markasını oluşturmak için Hollanda'ya eğitime gittiği ortaya çıktı. İşte ilk tanışma hikayeleri ve evliliğe giden yol...
Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg Dükalığı'nın sarayının bulunduğu Neustrelitz kasabasında yapılan düğüne 200'ü özel davetli ve Avrupa jet sosyetesinden 500 kişi katıldı.
Mecklenburg Düşesi unvanını alan Hande Macit (29) antika bir düğün aracıyla getirildiği nikah salonuna babası Suphi Macit'in kolunda girdi.
Kral Charles'in akrabası
Çiftin nikahında İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Düğünden sonra davetlilere yemek verilirken, kasaba halkı da düğüne büyük ilgi gösterdi.