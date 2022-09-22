Mersinli Hande Macit, Kral Charles'e akraba oldu! İşte Almanya'nın ilk Türk düşesi Türk kızı Hande

İngiltere tahtına oturan Kral 3. Charles'in bir de Türk akrabası oldu. Mersin Tarsuslu Hande Macit, Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg (31) ile masal gibi bir düğünle evlendi. Hande Macit'in, kendi yoğurt markasını oluşturmak için Hollanda'ya eğitime gittiği ortaya çıktı. İşte ilk tanışma hikayeleri ve evliliğe giden yol...