Papazdan Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı! 'Soluğu Atina'da alırlar' dedi, 12 adalar teklifi yaptı

Yunan bir papaz, ülkesinin Türkiye'ye karşı provokatif hareketlerine tepki göstererek Başbakan Miçotakis'i uyardı. Papazın halka konuşmasında, "Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz" dediği görüldü.

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Yunanistan, Ege'de provokatif eylemlerine devam ederken, bunlara tepki yine Yunanistan'dan geldi. Yunan bir papaz, halka hitabında Miçotakis'e uyarılarda bulundu.

"Türklere karşı asla duramayız"

"Artık karşımızda eski Türkiye yok" diyen Yunan papaz, "Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça ederler. Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gerekiyorsa 12 adaları..."

Sosyal medyada paylaşılan ve A Haber'de yer verilen görüntülerde papaz, Miçotakis'e uyarılarını sürdürerek, "ülkemize yazık etmeyin. Buranın en büyük kilisesini cami yaparlar. Bu rüyadan artık uyanalım. Türklerin bizi yok etmesine tahammül edemiyorum. Atina'nın selameti için gerekiyorsa 12 adaları verelim. Yeter ki ülkemizden uzak dursunlar." dedi.

Alkışladılar

Papazın bu konuşmasını dinleyen Yunan vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Papazın konuşmasından görüntüler: