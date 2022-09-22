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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin FETÖ için 'cemaat' dedi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin FETÖ için 'cemaat' dedi

DEVA Partisi’nden FETÖ ile ilgili skandal bir çıkış daha geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin FETÖ için “cemaat” ifadesini kullandı.

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Halk TV canlı yayınında konuşan Şahin, KHK’lılar konusunda açıklamalar yaparken FETÖ için “Fetullah Gülen cemaati” dedi.

Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekatına karşı bildiri yazan sözde akademisyenler içinse “barış akademisyenleri” ifadesini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz’daki FETÖ’cü darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp tutuksuz yargılanması için serbest bırakılmıştı. Şahin hakkında aynı soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın FETÖ kumpası Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılananlarla "Hepsinin ak pak suçsuz denilmesine karşıyız" demesi de tepkilere yol açmıştı.

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