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Özcan Deniz'e yeni sevgilisinden kredi kartı şoku! Limitsiz kartı patlatınca aileyi birbirine kattı

Özcan Deniz'e yeni sevgilisinden kredi kartı şoku! Limitsiz kartı patlatınca aileyi birbirine kattı

Eski eşi Feyza Aktan ile olan sorunları bitmeyen şarkıcı Özcan Deniz nikah masasına oturmak için hazırlık yaptığı İranlı sevgilisi Samar Dadgar'ın harcamaları yüzünden ailesiyle arası açıldı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Özcan Deniz'in limitsiz kredi kartını patlattı.

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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz son dönemlerde 2018 yılında nikah masasına oturduğu 2019 yılında olaylı bir şekilde ayrıldığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yaşadığı olaylarla sık sık gündeme geliyordu. 

Eski eşiyle arasında sular durulmamıştı

Şiddet iddiaları nedeniyle uzun süre mahkemelerde karşı karşıya gelen ünlü isimler daha sonra oğullarının velayeti için uzun süre birbirlerine girmişlerdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayların ardından ikilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında ortaya ilginç bir iddia atılmıştı.

50 yaşındaki ünlü sanatçının şimdilerde aşk yaşadığı kendsinden 24 yaş küçük sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar ile Feyza Aktan'la evliyken de sevgili olduğu Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında iddia edilmişti.

Haberleri doğrulayınca kıyamet koptu

Gündeme bomba gibi düşen iddialara göre Deniz'in sevgilisinin evliliği yıktığı söylenirken Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla iddiaları yalanlamış ve suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. 

Fakat Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan bütün iddiaları doğrulayarak herkesi şaşkına uğratmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aktan paylaşımına "Çıkan haberler doğru, uzun zamandır bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi." notunu düşmüştü.

İranlı  sevgilisi ailesiyle arasını açtı!

Bütün bu olanlardan sonra Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın yaptığı şey Özcan Deniz'i ailesiyle karşı karşıya getirdi. Ünlü sanatçının nikah masasına oturmak için hazırlandığı Dadgar, iddialara göre harcamalarını kontrolsüz yapınca sevgilisinin limitsiz kredi kartını patlattı.

Bunu fark eden Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz kardeşini arayarak "Samar kredi kartını patlattı" şeklinde uyardı. Özcan Deniz'in daha önceki evliliğinde de eşiyle sorunlar yaşayan ailesi, Deniz'in hayatındaki kadınlardan bıktıkları ve bu konuda oldukça öfkeli oldukları iddia edildi. 

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