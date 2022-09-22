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Sakarya'da 1 yıllık eşini bırakıp ölüme gitti! Acı detay ortaya çıktı

Sakarya'da 1 yıllık eşini bırakıp ölüme gitti! Acı detay ortaya çıktı

SAKARYA'da 24 yaşındaki Zümrüt Gül, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Aynı kazada 3 kişi daha yaralanırken 1 yıllık evli genç kadınla ilgili yürek yakan detaya ulaşıldı. Genç kadının 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Zümrüt Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı detay ortaya çıktı

Öte yandan, feci kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zümrüt Gül’ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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