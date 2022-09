Bu erkekler kadınları çileden çıkarıyor! Kadınların nefret ettiği erkeklerin özellikleri

Kadın erkek ilişkileri, kimi zaman göründüğünden daha karmaşık olabilir. Kadınlar bir ilişkiden erkeklerden daha fazla ve farklı beklentiye girebilir. Dolayısıyla, çiftler arasında mükemmel bir uyum yakalamak oldukça zordur. Kadınların özellikle hiç hoşlanmadığı erkek davranışlarını sizler için derledik...

İlişki içinde elbette sorunlar yaşanabilir. İki taraf da birbirinin bazı davranışlarından hoşlanmıyor olabilir. Önemli olan, bu konuda karşılıklı olarak anlayışlı davranmak ve parterinizin hoşuna gitmeyen davranışlarınızdan mümkün olduğunca vazgeçmektir. Özellikle erkeklerin bazı alışkanlıkları, ilişkileri bitme noktasına kadar getirebiliyor. Kadınların en nefret ettiği erkek özelliklerini sizler için derledik. Gelin birlikte bakalım...

Bencillik

Sergilenen bencil davranışlar hem sosyal ilişkileri hem de ikili ilişkileri sorunlu bir hale getirir. İlişkilerde sadece kendini düşünen bencil erkeklerle birlikte olmak hiç de kolay olmaz. Bencil bir erkekle beraber olmak, kendinizi değersiz hissetmenize sebebiyet verebilir. Düşüncelerinizi ve isteklerinizi önemsemeyen biriyle çok uzun süre birlikteliğinizi devam ettiremezsiniz.

Saygısızlık

İlişkinizin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aranızdaki saygıyı mutlaka korumanız şarttır. Ancak çiftler birlikte çok vakit geçirip birbirlerine alıştıkça aradaki saygı bir noktadan sonra yok olabiliyor. Saygısız davranışlar ortaya çıkmaya başladığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. İlişkinizde size saygısız ve kaba davranışlar sergileyen bir erkekle beraberseniz sürekli kendinizi tartışma, kavga ve çeşitli huzursuzlukların içerisinde bulabilirsiniz. Bu durum da bir süre sonra aranızdaki ilişkiyi yıpratır.

Tembellik

Herkesin hayatını sürdürebilmesi için çalışması gerekir. Çalışmak herkesi daha dinç tutar ve sürekli olarak gelişmesini sağlar. Tembel ve çalışmayı sevmeyen bir erkekle birlikte olmak sizi çileden çıkarabilir. Bu tür erkekleri bir yük gibi sırtınızda taşımak zorunda kalırsınız ve böyleleri sizi çok yorar. Hayata karşı hedefleri, hayalleri ve planları olmayan ve hiçbir sorumluluk alamayan bir erkekle paylaşacak şeyler bulamazsınız. Asla çabalamayan ve her zaman hazır bekleyen bir kişiyle birlikte olmak bir süre sonra ne kadar çok sevseniz de aranızdaki bağları koparmanıza yol açar.

Bakımsızlık

Kadınlar büyük bir çoğunluğu, her zaman kendilerine özenli bir şekilde bakarlar. İlişkinin başında gösterdikleri özveriyi sonraki zamanlarda da sürdürürler. Her kadın kendi gibi, birlikte olduğu erkeğin bakımlı olmasını ister. Ancak bazı erkekler bu konuda kimi zaman maalesef ki yeterli olamazlar. Giyimine ve bakımına özen göstermeyen bir erkek, bir süre sonra birlikte olduğu kadını çileden çıkarabilir. Bundan dolayıdır ki, her zaman kişisel temizliğinize ve bakımınıza özen göstermelisiniz.