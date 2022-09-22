Ufuk Beydemir'den Fevzi Kaan'ı sahneye çıkaran Sefo'ya sert tepki! Prim krizi patlak verdi!

Geçtiğimiz gece Ataşehir'de sahne alan rapçi Sefo, Isabelle şarkısını org eşliğinde ve kendine has üslubuyla seslendiren, yayınladığı videolarla hatrı sayılır bir popülerliğe ulaşan genç yetenek Fevzi Kaan'ı konserinde ağırladı. Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rapçiyi Fevzi Kaan üzerinden 'prim' yapmakla suçladı ve ikili arasında prim krizi patlak verdi. İşte yaşananlar...

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Fevzi Kaan Türker, Instagram hesabında çektiği videolarda söylediği şarkılarla, çaldığı org ve sempatik tavırlarıyla tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. 12 yaşındaki genç yeteneğin Rapçi Sefo'nun dillere pelesenk olan Isabelle şarkısına çektiği video ise sosyal medyada adeta viral oldu. İkili Ataşehir'de Sefo'nun konserinde bir araya geldi. Ufuk Beydemir'in prim tepkisi ise krize neden oldu. İşte Sefo ile Ufuk Beydemir arasında yaşananlar...

Sefo ile Fevzi Kaan Ataşehir'de buluştu

Geçtiğimiz gece Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahne alan Sefo, org eşliğinde şarkısını seslendiren 12 yaşındaki Fevzi Kaan'ı sahnesinde ağırlayıp hayallerini gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sefo'yu prim yapmakla suçladı ve ikili arasında prim tartışması başladı.

Ufuk Beydemir ile Sefo arasında 'prim krizi'

Sefo'nun konserinde sahneye çıkan Fevzi Kaan Türker orgunun başına geçerek toplamda 14.2 milyon izlenen videsonu şarkının asıl sahibi ile seslendirdi. Rapçi Sefo ise genç yeteneği yalnız bırakmadı ve ikili kısa bir düet yaptı. Ünlü şarkısı Ufuk Beydemir ise sosyal medya hesabından konser görüntülerini paylaşarak Sefo'yu prim yapmakla suçladı ve "Seviye bu. Prim yapan" ifadelerini kullandı.

Sefo'dan 'Ben bir kek miyim? göndermesi

Ufuk Beydemir'in 'prim' iddialarına kayıtsız kalmayan ünlü rapçi Sefo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Beydemir'e cevap verdi. Sefo paylaşımında daha önce küçük bir çocuğun 'Ben bir kek miyim' şiirini şarkı yapan ünlü şarkıcıya, "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'Ben bir kek miyim?' diye bir şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" diyerek karşılık verdi.

"Kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz"

Sefo'nun 'Ben bir kek miyim? göndermesi üzerine bir paylaşım daha yapan Ufuk Beydemir ise "Ben sıfır yetenek bir çocuğun 'başarı'sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. Yedi yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hâlâ. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" diyerek karışılık verdi. İkili arasında 'prim krizi' yaşanırken yaptıkları açıklamalar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İşte Sefo ile Fevzi Kaan'ın düet yaptığı o anlar