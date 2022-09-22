İmam bayıldı, siz de bayılacaksınız! Yerken parmaklarınızı da yiyeceğiniz imam bayıldı tarifi

Akşama ne yemek yapacağınızı düşünüyorsanız aradığınız tarif ayağınıza geldi. Eşiniz, bu yemeği yediğinde parmaklarını da yiyecek. Bu imam bayıldı tarifi, patlıcanı vermeyenlere sevdirecek... Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... İmam bayıldı tarifini sizler için derledik...

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İmam bayıldı tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, dert etmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle imam bayıldı yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu malzemelerle böylesine lezzetli olan bu imam bayıldıyı yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız zaman aklınıza gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu imam bayıldı tarifi, patlıcanı sevmeyen eşinizi aşık edecek. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz imam bayıldı tarifi...

İmam bayıldı için malzemeler:

- 5 adet patlıcan

- 2 büyük boy soğan

- 3 adet yeşil biber

- 3 adet domates

- 6-7 diş sarımsak

- Yarım demet maydanoz

- Sıvı yağ

- Pul biber

- Karabiber

- Tuz

İmam bayıldı yapılışı:

- Patlıcanları alacalı, pijama şeklinde soyarak yarım saat kadar tuzlu suyun içinde, acılığının çıkması için bekletin.

- Ardından tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile iyi bir şekilde kurulayıp, her yönünü sıvı yağda çevirerek kızartın.

- Kızartma işlemini tamamladığınız patlıcanları, yağın fazlasını alması için havlu kağıda alın.

- Daha sonra iç harcı için soğanları piyazlık doğrayın, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alın ve kavurmaya başlayın.

- 5 dakika kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğramış olduğunuz biberleri ve sarımsakları ilave edin ve bir süre daha kavurun.

- Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edin.

- Kavurma işlemi tamamlandığı zaman, ince kıyılmış maydanozu da diğer malzemelerin üzerine ilave ederek ocaktan alın.

- Fırın kabına aldığınız patlıcanların üzerine boydan bir çizgi şeklinde kesin.

- Boydan boya kesmiş olduğunuz patlıcanların içini açıp, hazırladığınız iç harcından doldurun.

- Tavada kalan domatesli suyu da fırın kabının içine dökün.

- Eğer su yeterli değilse domates sosu ile ya da çok az salça ile yeni bir sos hazırlayın ve önceden ısıtılmış olan 190 dereceye ayarlamış olduğunuz fırında pişirin.

- Piştikten sonra fırından alın ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun...