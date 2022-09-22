Yıllardır her dediği çıkıyor! Baba Vanga 2023 kehanetlerini sıraladı

Hayatını kaybetmeden önce yıl yıl tüm yaşanacakları önceden söyleyen, yaptığı tahminlerin de hemen hemen hepsinin doğru çıktığını, Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten o kehanetler.

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Balkanların Nostradamus'u olarak adlandırılan Baba Vanga’nın vizyonlarının % 85 oranında doğru olduğu öne sürülürken, Bulgar kadının Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edildi. Baba Vanga'nın 2023 için de bazı kehanetleri vardı.

Dünyanın yörüngesi rotasını değiştirecek

Baba Vanga, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşanacağını ileri sürdü fakat bunun ayrıntıları verilmedi. Ancak, bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları sebep olabilir. Nitekim, gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklerin yaşanmasına sebep olabilir.

Şayet, Dünya Güneş’e biraz daha yaklaşırsa, artan radyasyon ve artan sıcaklıklar felakete sebep olabilir. Bu durum, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasını gibi korkunç durumlara sebep olacaktır.

Diğer yandan, Dünya Güneş’ten az bir miktar daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok çeşitli bir dizi feci etkiye sebep olacaktır.

Biyolojik silahlar

Baba Vanga'nın bunun yanı sıra "büyük bir ülkenin" kişiler üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü ortaya attı.

Fakat, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

Güneş tsunamisi

Bulgar kahinin bir başka kehaneti ise Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasının yaşanacağı ile ilgili.

Güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri oldukça zarar görebilir, bunun yanı sıra uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir. Fakat, Baba Vanga'nın ortaya attığı bu daha güçlü Güneş fırtınaları, tüm teknolojik sitemlere yıkıcı bir şekilde zarar verecek bir durum. Bazı uzmanlara göre bu boyutta patlamaların dünyayı karanlık çağlara yeniden döndürebilir.

Laboratuvar bebekleri

Baba Vanga’nın 2023 için son kehaneti, yasaklanacağını tahmin ettiği doğal insan doğumlarının sona ermesi ile ilgili. Buna göre, hükümet liderlerı tüm insan hayatının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi ile ilgili bir çağrıda bulunacak.

Siyasi liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verirken, ebeveynler de saç rengi ve göz rengi gibi fiziksel özelliklerini ve görünüşlerini özelleştirebilecekler.

Nükleer felaket

2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında, Baba Vanga’nın potansiyel bir nükleer santral patlaması mevzusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin sonrasında geldi. Bu kehanet, bilhassa Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde bilhassa korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin sonrasında dünyada nükleer savaş korkusu arttı.

Putin dünyanın efendisi olacak

1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga, şu şekilde açıklamada bulunmuştu