8 saat çalışana bu kadar para! Antalya'da kadın şoför aranıyor: Çalışmak isteyen gelsin
ANTALYA'da otobüs şoförlüğü yapan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Vatandaşlar da kadın şoförlerden oldukça memnun. Yetkili bir isim, kadınlara 'çalışmak isteyen buyursun gelsin' derken 16 yıllık kadın şoför de hemcinslerine seslendi.
Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, turizm kenti Antalya’da toplu taşımaya olan ilgiyi ve yaşanan sorunları değerlendirdi. Antalya’da 450 araç ile vatandaşa hizmet verildiğini belirten Arslan, son zamanlarda ciddi anlamda şoför sıkıntısı yaşadıklarını da belirtti.
Yolcu sayısında büyük düşüş
Antalya’da pazartesi günü alınan verilere bakıldığı zaman günlük 265 bin yolcu taşındığını belirten Arslan, “Okullar açılmadan önce 220 bin yolcu taşıyorduk. Pandemi öncesi bu rakam 400 bindeydi. Özel araçlarına yönelen vatandaşlarımız artık toplu taşıma kullanmıyor. Ayrıca tramvay hattının da aktif olması etkiledi” dedi.
"Bir kişi binmesi gerekirken 5 kişi binenler var"
Toplu taşımaya olan talebi scooterların da etkilediğini belirten Arslan, “Elektrikli scooterlerin kullanımı bize de zarar veriyor. Kullanılsın ama yönetmelik de uygulansın. Bir kişi binmesi gerekirken 5 kişi binenler var. Biz paten konusunda çok uyarı yaptık maalesef ölüm ile sonuçlandı. Vatandaşımız bundan sonra duyarlı davrandı. İnanın yarın buna binen çocuklarımız araç altında kalma tehlikesi yaşayacak. Ondan sonra tedbir almaya çalışacağız. Bu kazalar yaşanmadan önlem alalım” dedi.
"Çok fazla 'kadın şoför' talebi var"
Arslan, toplu taşımada en çok memnuniyeti kadın şoförlerden aldıklarını belirtti. Arslan şöyle dedi: “Bizim 10 tane kadın şoförümüz vardı, şuanda 3 tane kadın şoförümüz var. Bazıları evlendi, bazıları yeni iş buldu ya da şehir değiştirdi. Kadın şoförlerin arttırılması yönünde çok talep var. Ciddi anlamda kadınlarımıza karşı bir sevgi var...