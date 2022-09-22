8 saat çalışana bu kadar para! Antalya'da kadın şoför aranıyor: Çalışmak isteyen gelsin

"Bir kişi binmesi gerekirken 5 kişi binenler var"

Toplu taşımaya olan talebi scooterların da etkilediğini belirten Arslan, “Elektrikli scooterlerin kullanımı bize de zarar veriyor. Kullanılsın ama yönetmelik de uygulansın. Bir kişi binmesi gerekirken 5 kişi binenler var. Biz paten konusunda çok uyarı yaptık maalesef ölüm ile sonuçlandı. Vatandaşımız bundan sonra duyarlı davrandı. İnanın yarın buna binen çocuklarımız araç altında kalma tehlikesi yaşayacak. Ondan sonra tedbir almaya çalışacağız. Bu kazalar yaşanmadan önlem alalım” dedi.