Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor! Borsa, MİR sistemi ve yaptırım uyarısı masada

ABD'den dönüş yolunda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul'da ekonomi zirvesini topluyor. Haberi Reuters duyurdu...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın İstanbul’da ekonomi gündemli bir toplantı yapmayı planlıyor. Reuters’a bilgi veren kaynaklar toplantıda Rusya ile mutabakatlar, ekonomi genel durum, borsa, yaptırım ve MİR konularının güncemde olacağını belirtti.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, New York'ta yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya gelmişti. Yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini belirten Nebati, şöyle demişti:

“Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık.