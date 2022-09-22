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Ekonomist Özgür Demirtaş ezber bozup bu kez hükümeti alkışladı : Çok güzel tebrik ederim

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Ekonomist Özgür Demirtaş ezber bozup bu kez hükümeti alkışladı : Çok güzel tebrik ederim

Hükümete yönelik sert eleştirileri ile bilinen Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş bugün şaşırttı. Özgür Demirtaş AK Parti hükümetinin attığı bir adımı "Tebrik ederim" diyerek alkışladı. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından borsayla ilgili de 'ülke olarak yapabiliriz' diyerek bir tavsiye verdi. İşte Özgür Demirtaş'ın hükümeti kutlama sebebi...

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TÜRKİYE'nin Rusya ile Ukrayna arasında yaptığı esir değişimi arabulucuğu Ekonomist Özgür Demirtaş'tan alkış aldı. Hükümete yönelik sert eleştirileri ile bilinen Özgür Demirtaş, bu kez iktidarı 'tebrik' etti. Özgür Demirtaş twitter hesabından 'çok güzel adım" diyerek şunları yazdı:
-Hükümetin Rusya-Ukrayna arasındaki tutuklu değişimine öncü olması çok güzel adım. Tebrik ederim 👏 Tam ortada olmaya devam etmeliyiz.

Türkiye'nin alkış alan esir değişimi

Ukrayna Rusya savaşında arabulucu olan Türkiye, dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesi ile Rusya ile Ukrayna, dün gece yarısı 10'u yabancı asker 300 savaş esirini takas etti. Takas edilen esirlerden bazıları Türkiye'ye getirildi.

Türkiye olarak yapabiliriz

Ekonomist Özgür Demirtaş, arabuluculuk için alkış yolladığı hükümete borsayla ilgili de "Türkiye güçlenir" diyerek bir tavsiyede bulundu. Özgür Demirtaş'ın önerisi şöyle:

-Sermaye piyasalarımız ne kadar ŞEFFAF ve derin olursa. Ne kadar Likit ve öngörülebilir olursa TÜRKİYE o kadar güçlü olur. Borsamız küçük, çok daha büyümesi lazım. Şirketlerin çok ciddi ELEMEDEN geçtikten sonra halka açılması lazım. Ülke olarak YAPABİLİRİZ…

-Borsada ( ve tabii ki VIOP’da!!) yapılan işlemleri açıklayın. Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını 1 günde bulayım Yazacağım kısa bir kod bile kimin Türev piyasasında pozisyonla banka hisselerinden kazandığını belirler.

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