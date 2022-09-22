İngiltere Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacak mı? İsrail Başbakanı konuştu
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın, ülkesinin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya “olumlu baktığını” açıkladı.Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Lapid, İngiliz mevkidaşı Truss ile bir araya geldi.
Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu ise Doğu Kudüs'te bulunuyor.
Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs’ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor.
Ancak ABD, 2018'de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD’yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.