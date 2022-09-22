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Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor! AK Parti çalışmaları hızlandırdı

Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor! AK Parti çalışmaları hızlandırdı

İkinci el otomobil satışında getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Ak Partili kurmaylar çalışmaları hızlandırdı.

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İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi. Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.

50 bin ilan belirlendi

TRThaber'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı.Bakanlık, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi.

300 bin TL ceza gündemde

Şu anda Kabahatler Kanunu'na göre 8 bin lira olan cezanın caydırıcı olması için çalışma başlatıldı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilmesi gündemde. Meclis'te AK Parti grup Başkanvekilleri ve bürokratlar çalışmalarını hızlandırdı. Bu önemli düzenlemenin torba kanuna eklenmesi bekleniyor. rba Kanun içinde birçok ekonomik düzenleme de olacak.

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