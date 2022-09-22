Ünlü oyuncunun 12 yıllık eşine ihanet anları herkesi şok etti! Güven Kıraç kameraları görünce ne yapacağını bilemedi

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Güven Kıraç 12 yıllık eşini esmer bir kadınla aldattı. Samimi halleriyle herklesi hayrete düşüren ikili el ele kameralara yakalandı.

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Behzat Ç, Dudullu Postası, Beni Böyle Sev, Organize İşler gibi birçok ünlü dizi ve filmde rol alan Türk sinema ve televizyonun sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Güven Kıraç geçtiğimiz gece eşini aldatırken görüntülendi.

İlk evliliğini Dürnev Kıraç'la yapan ve 2010 yılında ayrılan ünlü oyuncu ikinci evliliğini ilk eşinden boşandığı yıl Başak Kıraç ile yapmıştı. Ünlü çift evliliklerinden beş yıl sonra 'Maya' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almışlardı.

Esmer kız arkadaşına önce mısır yedirdi, sonra öptü

Mutlu giden evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Kıraç çiftinden ünlü oyuncu Güven Kıraç geçtiğimiz gece esmer bir kadınla Asmalımescit'teki Corridor isimli mekanda görüntülendi.

12 yıllık evli olan bir kız babası Güven Kıraç mekandan ele ele çıktığı sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi. Kıraç kız arkadaşına ilk önce eliyle mısır yedirdi. Oyuncu daha sonra mekanın içerisinde de kız arkadaşını öptü.

Evli olduğu hatırlatılınca sessiz kaldı!

Mekan çıkışında el ele görüntülenen ikili kameramaları görünce neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncunun mekandaki arkadaşları kameramanların görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Güven Kıraç kendisine evli olduğunun hatırlatılmasına da sessiz kaldı. Ünlü oyuncunun esmer kız arkadaşı ise yüzünü gizlemeye çalıştı. Güven Kıraç ve Başak Kıraç'ın 12 yıllık evliliklerini bitirme aşamasında oldukları öğrenildi. İşte ünlü oyuncu ve kız arkadaşının o anları...

Güven Kıraç kimdir?

5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Abhaz kökenli bir ailenin oğlu olan ünlü isim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, tiyatro oyunu, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. Şimdilerde 62 yaşında olan Güven Kıraç oyunculuk hayatına devam etmektedir.