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Bakan Süleyman Soylu'dan Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer açıklaması

Bakan Süleyman Soylu'dan Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'a yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili "Zannediyorum önümüzdeki mahkemede iade edileceğini düşünüyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Soylu, Özer'in iade süreciyle ilgili olarak "Muhataplarımızla durumu değerlendiriyoruz. Oranın da bir işleyişi var. Zannediyorum önümüzdeki mahkemede iade edileceğini düşünüyoruz. Suçluyu dağda da şehirde de bulup adalete teslim ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken de devletin irade, güç ve kabiliyetini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun milletimize ve devletimize karşı suç işlerse hesabını burada verecek. Hiç endişeniz olmasın." dedi.

Ne olmuştu?

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar 14 Eylül’de Özer'in avukatları tarafından temyize götürülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.

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