Siyah kıyafetleri atmayın ilk günkü gibi olması için bunu deneyin!

Kıyafet tercih ederken ya da alırken bir çoğumuzun ilk tercihi genelde siyah renk oldu. Herkesin gardrobunda bulunan ve kurtarıcı parça olan siyah kiyafetleri korumak, yeni gibi tutmak zordur. Peki siyah kıyafetleri defalarca yıkansa bile hala simsiyah kalmasını nasıl sağlanır, bir de bunları deneyin...

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Kombinlemek kolay olduğu için, her zaman yakıştığını düşündüğümüz için hepimizin gardrobunda siyah kıyafetler vardır. Hem spor hem de klasik bir görünüm kazandıran siyah kıyafetler alışveriş yaparken de ilk tercihlerimiz arasındadır. Zamanla rengi solan siyah giysileri tekrar eski haline nasıl getirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız ya da siyah giysilerin hiç solmamasını istiyorsanız "siyah giysilerin rengi solmaması için ne yapılmalı, rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir" haberimize göz atın.

Rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir?

Elbetteki siyah giysilerin hemen solmasının nedeni sık sık yıkanmasıdır. Bu nedenle siyah renkli kıyafetler mümkün olduğunca az yıkanmalıdır.

Siyah giysileri yıkarken marketten siyahlar için üretilmiş deterjanlardan tercih edilmelidir. Siyah giysileri yıkarken ters çevirip yıkamak çabuk solmasını engeller.

Sıcaklık derecesi çok önemli

Siyah giysileri sıcak derecede yıkamak yerine soğuk suyla yıkamayı tercih edin. Siyah giysileri mümkün oldukça kısa programda yıkamaya çalışın.

Eğer siyah giysileriniz çok solduysa ve eski haline getirmek istiyorsanız çamaşır makinesinde kullanılmak için üretilmiş siyah giysi boyalarından alıp siyah giysilerinizi yıkarken bu boyayı kullanın. Bu sayede solan siyah giysileriniz eski haline gelecektir.