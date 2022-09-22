Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Doların yükselişi sürüyor gram altın çakıldı

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz indirimi kararı vermesini bekleyen de var faizleri sabit tutmasını bekleyen de. ABD Merkez Bankası dün faizi 75 baz puan artırdı. Dolar bu kararla 18.34 lira seviyesini aşarken, Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başladı.

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Para piyasaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına odaklandı. TCMB, bugün saat 14.00'da faiz kararını duyuracak. TCMB, bir önceki ay gerçekleştirdiği toplantıda faizi 100 baz puan indirimle yüzde 13'e düşürmüştü. Dün ABD Merkez Bankası FED'in 75 baz puan faiz artırımına gitmesinin ardından yükselişe geçen dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye başladı.

Saat 10:30 itibariyle piyasalar: Doların yükselişi sürüyor. Dolar 18.36 lira sınırını geride bırakırken, gram altın 978 liraya geriledi.

08:50 itibariyle piyasalar: Dolar FED'in faiz kararı sonrası rekor seviyeye çıkarken, gram altın ons altındaki düşüş nedeniyle düşmeye devam ediyor. Dolar 18.34 liranın üzerinde seyrederken, gram altın 980 liranın hemen üzerinde satılıyor.

Piyasanın kafası karışık

Bugün gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin olarak ise piyasa anketleri farklı sonuçlar gösterdi. AA anketine göre piyasanın medyan beklentisi faizin sabit kalacağı yönüne oldu. Ankete katılan 29 ekonomistin 19'u faizin sabit tutulacağı yönünde görüş bildirirken, 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim beklediğini belirtti.

Diğer yandan Bloomberg HT anketinin ise medyan beklentisi faizin 50 baz puan indirimle yüzde 12,5'e düşürüleceği şeklinde sonuçlandı. Ankete katılan 17 kurumun 9 kurum faizlerde indirime gidilmesini beklerken, bunların 8'i 100 baz, biri ise 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi açıkladı.