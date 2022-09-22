Görenler gözlerine inanamadı! Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi sosyal medyaya damga vurdu!

Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' cesur sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un ateşli öpüşme ve yatak sahneleri olay olurken bu kez de dizide Sinem karakterini canlandıran genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon yaptığı sahneler sosyal medyaya damga vurdu.

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Disney Plus'ın yeni projesi 'Dünyayla Benim Aramda' konusu ve oyuncu kadrosu ile yayınlanmadan önce tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizinin platformda yayınlanmasının ardından cesur ve ateşli sahneleri sosyal medyaya damga vururken, gündemden düşmemeye devam ediyor.

Görenler gözlerine inanamadı

Dünyayla Benim Aramda dizisi yayınlanır yayınlanmaz güzel oyuncu Demet Özdemir ile yakışıklı oyuncu arasındaki yatak sahneleri olay olmuş, sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Son günlerin en çok konuşulan dizisinde Sinem karakterine hayat veren genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon yaptığı sahneleri görenler gözlerine inanamadı.

Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi olay oldu

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin cesur sahneleri olay olmaya devam ediyor. Sinem karakterine can veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın 'Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Tolga karakterinin fotoğraflarına bakıp, mastürbasyon yaparak kendini tatmin ettiği sahneler gündeme bomba gibi düştü.

"Hafsanur gibi bir oyuncuya yakışmadı"

Dizinin ikinci bölümünü izleyenler Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon yaptığı sahneye tepki gösterdi. Genç oyuncu eleştirilere maruz kalırken, "Aşırı gereksiz", "Hafsanur gibi bir oyuncuya yakışmadı", "Bu fotoğraflar asla unutulmayacak kendini yaktın", "Saçma bir sahne olmasa da olurdu" gibi yorumlar yapıldı.

İşte olay olan o sahnelerden kareler;

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahneleriyle gündeme gelen 22 yaşındaki genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hafsanur Sancaktutan hakkında öne çıkan bilgilerden derlediklerimiz...

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Balık burcu özelliklerine sahip olan Hafsanur Sancaktutan. 1.63 metre uzunlukta ve 53 kilogram ağırlığındadır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başlayan Hafsanur Sancaktutan şu sıralar Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle adından söz ettiriyor. Tiyatro ile ilgilenmeye küçük yaşlarda başlayan Sancaktutan, sahne aldığı oyunlarla pek çok ödüle layık görülmüştür.

Reklam filmlerinin aranan yüzü oldu

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatlerini üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan reklamların aranan yüzü oldu. Güzel oyuncu Cappy, Türk Telekom, Coca Cola, Atasay Jewelry, Bana Bak gibi büyük firmaların reklamlarında da rol aldı.