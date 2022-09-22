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Kaş'tan kötü haber! Rüzgar çıktı yangın yeniden başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaş'tan kötü haber! Rüzgar çıktı yangın yeniden başladı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.

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 Kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi. Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı.

Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 1 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

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