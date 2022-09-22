Kaş'tan kötü haber! Rüzgar çıktı yangın yeniden başladı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.

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Kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi. Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı.

Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 1 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.