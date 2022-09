Kadınlardan hoşlandığını açıklamıştı! Bahar Candan yeni sözleriyle gündeme damga vurdu

Katıldığı televizyon programları ile adını duyuran Bahar Candan her hareketiyle ve her sözüyle gündem oluyor. Daha önce sosyal medya hesabından kadınlardan hoşlandığını açıklamış ve uzun süre gündemlerden düşmemişti. Ünlü isim bu defa katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemlerden düşmüyor. Verdiği pozlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken Candan tatil için paralı arkadaş tutacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Dubai tatili için ücretli arkadaş tuttu!

Kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladığını duyuran Candan, Instagram hesabından kriterlerini de sıralamış ve günlük olarak 300 dolar vereceğini duyurmuştu. Dubai'de ünlü isme eşlik eden kişi bilinmezken Bahar Candan tatilini sonlandırmış ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü.

Her hareketi olay olan Candan tatil dönüşü Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in YouTube kanalına konuk oldu. Programda yalan makina bağlanan Candan kendisine Mesut Can Tomay ve Ali Biçim tarafından sorulan sorulara verdiği cevaplarla herkesi şaşkına çevirdi.

Cinsel yönelimini Youtube programında açıkladı

İlk olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cinsel yönelimini "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" sözleriyle açıklayan ve kadınlardan hoşlandığını söyleyen Candan'a sorulan 'Gerçekten kadınlardan mı hoşlanıyorsun' sorusuna cevap verdi.

Bahar Candan soruya "Çok kedersiz bir açıklama oldu. Dubai'deydim orada eşcinsel bir hanım efendi yanımda çok aşağılandı. Kafam da çok atmıştı o dönem eski sevgilim Ebru Gündeş ile evleniyorlar mı neler oluyor diye erkeklere de sinirimden hem de o kızı da öyle görünce onların yanında olmak istedim. Öyle hissetmeden öyle hissettim dedim, duygularım tamamen erkeklere" cevabını verdi.

Paralı arkadaş sorusuna verdiği cevap ağızları açık bıraktı

Bahar Candan, Ebru Gündeş'le sevgili olan eski sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan çocuğunu aldırdığı iddia edilen Candan bu açıklamayı yapmasının sebebinin eski sevgilisinin Ebru Gündeş'le evleneceği haberini almasından dolayı olduğunu açıklamıştı.

Bahar Candan Dubai tatilinde paralı arkadaşı ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevapla herkesi şaşkına uğrattı. Ünlü isim paralı arkadaş konusuyla ilgili 300 dolara arkadaş tuttuğunu ancak Dubai'ye gittiğinde fiyatların arttığını söylerken, tuttuğu arkadaşların onun için her şeyi olmak istediğini açıkladı.