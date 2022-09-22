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Antalya'da sürücüsüne kalp vuran beton mikseri dehşet saçtı

Antalya'da sürücüsüne kalp vuran beton mikseri dehşet saçtı

ANTALYA'da seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtilen beton mikserinin sürücüsü, direksiyon başında hayatını kaybetti. Park halindeki 3 araca çarparak durabilen mikserin sürücüsü, kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Olay, 11.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Serik Caddesi’ndeki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 ABT 796 plakalı beton mikserinin sürücüsü Nusurettin Akçay (61), seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Sürücü hakimiyetini kaybeden Akçay’ın kullandığı mikser, yoldan çıkıp park halindeki 3 araca çarptıktan boş arazide durdu.

Kazayı görenler, olay yerine gidip Akçay’ın direksiyon başında hareketsiz durduğunu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nusurettin Akçay’ın cansız bedeni, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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