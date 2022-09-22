10 doğru 10 yanlış! İki kardeş de başvurabilir mi? Bakanlıktan "TOKİ sosyal konut projesi" detayları!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin yeni paylaşımda bulundu. Bazı yanlış bilgilerin doğrularına 10 başlıkta yer verildi. İşte 'Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak', 'TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek' gibi iddialara bakanlığın kısa ve net cevapları..
TOKİ sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla sürürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ilişkin soruları bir kez daha yanıtladı.
1- İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ
DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.
2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.
3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ
DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmuyor.
Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.