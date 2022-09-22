A Milli Takım Lüksemburg maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşılaşacak. Türkiye grupta mağlubiyetsiz 12 puanla birinci sırada yer alıyor. İstanbul'daki karşılaşma öncesinde Türkiye'nin muhtemel 11'i belli oldu. Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevapları...

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maçı Alman hakem yönetecek

Türkiye-Lüksemburg maçında, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

A Milli Takım'ın muhtemel 11'i

Türkiye A Milli Takımı'nın Lüksemburg karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şöyle; Uğurcan; Zeki, Ozan, Çağlar, Ferdi; Orkun, Tolga, İrfan Can; Cengiz, Serdar ve Kerem

Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​22 Eylül Perşembe günü (Bu akşam) Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takımda 2 eksik

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Milli takımda hedef B Ligi'ne geri dönmek

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Lüksemburg tek yenilgiyi Türkiye'den aldı

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.