BIST 3.290
DOLAR 18,36
EURO 18,12
ALTIN 988,52
HABER /  SPOR

A Milli Takım Lüksemburg maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

A Milli Takım Lüksemburg maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşılaşacak. Türkiye grupta mağlubiyetsiz 12 puanla birinci sırada yer alıyor. İstanbul'daki karşılaşma öncesinde Türkiye'nin muhtemel 11'i belli oldu. Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevapları...

Abone ol

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam grup ikincisi Lüksemburg ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maçı Alman hakem yönetecek

Türkiye-Lüksemburg maçında, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

A Milli Takım'ın muhtemel 11'i

Türkiye A Milli Takımı'nın Lüksemburg karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şöyle; Uğurcan; Zeki, Ozan, Çağlar, Ferdi; Orkun, Tolga, İrfan Can; Cengiz, Serdar ve Kerem

Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​22 Eylül Perşembe günü (Bu akşam) Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takımda 2 eksik

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Milli takımda hedef B Ligi'ne geri dönmek

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Lüksemburg tek yenilgiyi Türkiye'den aldı

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadınlardan hoşlandığını açıklamıştı! Bahar Candan yeni sözleriyle gündeme damga vurdu
Kadınlardan hoşlandığını açıklamıştı! Bahar Candan yeni sözleriyle gündeme damga vurdu
Angelina Jolie'den dikkat çeken ziyaret! Ülkelere 'daha fazla yardım' çağrısı yaptı
Angelina Jolie'den dikkat çeken ziyaret! Ülkelere 'daha fazla yardım' çağrısı yaptı
Antalya'da sürücüsüne kalp vuran beton mikseri dehşet saçtı
Antalya'da sürücüsüne kalp vuran beton mikseri dehşet saçtı
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Kaş'tan kötü haber! Rüzgar çıktı yangın yeniden başladı
Kaş'tan kötü haber! Rüzgar çıktı yangın yeniden başladı
Aile ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsanız buraya toplanın! Bu yöntemler sayesinde aranızdan su geçmeyecek
Aile ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsanız buraya toplanın! Bu yöntemler sayesinde aranızdan su geçmeyecek
Erdoğan BM kürsüsünde fotoğraf paylaştı Micotakis çıldırdı kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz
Erdoğan BM kürsüsünde fotoğraf paylaştı Micotakis çıldırdı kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz
Demet Akalın yine bombayı patlattı! Miss Turkey torpil iması ortalığı karıştırdı
Demet Akalın yine bombayı patlattı! Miss Turkey torpil iması ortalığı karıştırdı
19 saatte söndürüldü! Marmaris'teki orman yangını ile ilgili yeni gelişme
19 saatte söndürüldü! Marmaris'teki orman yangını ile ilgili yeni gelişme
Bakan Süleyman Soylu'dan Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer açıklaması