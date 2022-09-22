Hande Sarıoğlu'nu hiç böyle görmemiştiniz! Estetiksiz halini görenler şaştı kaldı!

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun evde çektiği oryantal dans videosu sosyal medya damga vurmuştu. Video'nun yayılmasının ardından Habertürk TV’den ayrılmak zorunda kalan güzel sunucu paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kalça dansıyla kutlayan Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.

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Renkli kişiliği, açık sözlülüğü ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu bu kez estetiksiz haliyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını seksi kalça dansıyla kutlayan güzel ismin estetiksiz halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Estetiğe harcadığı parayı açıklamıştı

Yaptığı kalça dansını Instagram hesabında yayınlaması nedeniyle işinden olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, yaptırdığı estetiklerle ilgili soruları konuğu olduğu Ekşi Sözlük'te cevaplamıştı. Ünlü spiker, yaptırdığı estetiklere ödediği parayı şöyle açıklamıştı; "18 bin TL memeler. Dudaklarımda da dolgu var o da zamanında 320 dolardı tabi o zaman dolar bu kadar değildi. TL olarak 4500 falan verdim sanırım" demişti.

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli"

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda göğüslerini yaptırdığını açıklayan Hande Sarıoğlu açıklamasında, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" ifadelerini kullanmıştı. Güzel sunucunun bu açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş çokça konuşulmuştu. Spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ise yeniden gündem oldu. Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler gözlerine inanamazken, "Doğal hali daha iyiymiş" yorumlarında bulundular.

Daha önce de "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.

İşte Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ve değişimi;

Hande Sarıoğlu kalça dansıyla yeni yaşını kutladı

Son zamanların en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı ile kutladı. "Enerjime sağlıkkkk yaş 34" notunu eklemeyi ihmal etmeyen güzel sunucunun videosu kısa süre içerisinde rekor kırarak, sosyal medyada gündem oldu.

Hande Sarıoğlu kimdir,nereli ve kaç yaşında?

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra ekran önünde olmayı tercih eden Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde kısa süreliğine yer aldı.

2011 yılında Ümit Erdim ile birlikte röportaj yapan Hande Sarıoğlu, akabinde spor alanında sunuculuk yapmaya başladı.

Son olarak Habertürk ekranlarında spor porgramı sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Bu olaydan sonra adını duyuran ve sosyal medyadan aktif olan Sarıoğlu, Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşmaya başladı.