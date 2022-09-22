Galatasaray'ın devre arası operasyonu! 2 transfer, 2 isim yolcu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların 2 futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, biri kesin olmak üzere 2 isimle de yolların ayrılması planlanıyor.

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Geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde peş peşe yaptığı hamlelerle tartışmasız en dikkat çeken kulüp olmayı başaran Galatasaray, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlerini ara vermeden sürdüren sarı kırmızılıların, devre arasında kadrosuna yeni bir sol bek kazandırmayı hedeflediği bildirildi.

Fode Ballo-Toure için temaslar başladı

Fanatik'in haberine göre; Aslan, İtalya Serie A takımı Milan'ın Senegalli sol beki Fode Ballo-Toure'yi almak için temaslara başladı.

Milan'a geçen yıl Monaco'dan 5 milyon Euro karşılığında katılan 25 yaşındaki futbolcu, daha önce; Paris Saint Germain'in genç takımlarında görev yapmıştı.

Aanholt devre arası kesin yolcu

Sarı-Kırmızılılar, teknik ekibin planlamasında yer almayan sol bek Patrick van Aanholt'la devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncunun, 1.9 milyon Euro'luk garanti ücretine ek olarak 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro, 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin Euro prim aldığı kaydedildi.

Nelsson giderse yerine gelecek isim belli

Öte yandan; yaz transfer döneminde ismi sık sık Sevilla'yla anılan Victor Nelsson'un olasığı ayrılığına karşı Galatasaray alternatifini belirledi. Cimbom, ciddi talipleri olan Nelsson'un devre arasında ayrılması halinde İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü kadroya katacak.

Lindelöf'ün kariyeri

İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 metre boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

28 yaşındaki stoper oyuncusu kariyerinde Vasteras SK FK, Benfica ve Manchester United formalarını giydi.

Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelöf, 3 gol katkısı sağladı.