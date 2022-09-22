Gözlükleriniz çizilince atmayın bu yöntemlerle gözlüğünüz yeni gibi olsun

Gözlüğümüzdeki çizikler, lekeler görmemizi engeller bu durum sosyal hayatımızda rahatsızlıklara neden olur. Görmemize engel olan bu durum zaman zaman baş ağrısına bile neden olur. Siz de gözlük camınız çizildiğinde camı değiştirmek yerine bu yöntemle yeni gibi yapabilirsiniz.

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Gözlük camınız çizildiğinde, camı değiştirmek yerine, evde kendi imkanlarınızla çiziklerden kurtulabilirsiniz yapmanız gereken aslında çok basit. Her evde bulunan bu malzemelerde ilk günkü gibi temiz bir gözlük camına sahip olabilirsiniz. Bunun için ilk kullanmamız gereken her evin olmazsa olması karbonat.

Karbonat tozunun temizlikteki yerini bilmeyen neredeyse yoktur. Neden gözlük temizlemede de işe yaramasın ki? Hatta sadece gözlükler için değil, çizilen bütün camlarınız için Karbonat tozu ve su karışımını kullanabilirsiniz. Bir çorba kaşığı Karbonat tozunu bir çorba kaşığı su ile karıştırın. Karışımı gözlük camlarınıza nazikçe sürün. Sürme işlemi bittiğinde ise ılık su ile yıkayın.

Ekran temizleme spreyini deneyin

Bilgisayar ekranları temizlemek için artık neredeyse herkes ekran temizleme spreyi kullanıyor. Hem ucuz, hem etkili ve hem de çok kolay ulaşılabilirliği sayesinde ekran temizleme spreyleri en çok tercih edilenler arasında. Aynı yöntemi siz de gözlük temizlemek için kullanabilirsiniz. Hem çizilen yerleri onaracak hem de gözlüğünüzü temizleyecektir. Tek yapmanız gereken gözlüğe ekran temizleme spreyini püskürtün ve mercek temizleme mendili ile temizleyin.

Diş macunu ile temizliği hiç duydunuz mu?

Hem ucuz hem de etkili! Bir çok şeyi temizlemede kullanabileceğiniz gibi gözlükleri temizlemek için de diş macunu kullanabilirsiniz.

Bir miktar diş macununu elinize dökün ve gözlük camlarını içten dışa olacak şekilde daire halinde her tarafına sürün. Eğer çizikleriniz çok derine aynı işlemi birkaç defa yapabilirsiniz. Tamamen yedirdikten sonra gözlük mendili ile yavaşça macunu temizleyin.

Karbonat tuzu ve sirke ikilisi harikalar yaratacak

İlk yöntem kadar etkili olan ve malzemelerden sadece su yerine sirke kullanılan bu yöntem sadece çizikleri kapatmak ile kalmaz aynı zamanda görüş miktarınızı da arttıracaktır. Bir çorba kaşığı Karbonat tozuna bir kaşık sirke ekleyerek karışımı gözlüklere sürüp daha sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Bulaşık deterjanı kulağa hoş gelmiyor ama...

Yanlış duymadınız! Bulaşık sabunu gözlük üzerindeki çizikleri hem düzeltir hem de temizler. Yapılışı da oldukça basit. Gözlük camının üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün ve elinizle fırça darbesi uygulayıp daha sonra da ılık su ile yıkayın. İşte bu kadar kolay!