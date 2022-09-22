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İşitme engelli kızı kaçıran 2 kişi cinsel saldırı suçundan tutuklandı

İşitme engelli kızı kaçıran 2 kişi cinsel saldırı suçundan tutuklandı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 24 yaşındaki işitme engelli genç kızı kaçırarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Hatipler Mahallesi'nde ikamet eden işitme ve konuşma engelli A.O.'nun (24) kayıp olduğu ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından evin bulunduğu bölgede araştırma yapıldığı sırada A.O.'nun içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, jandarmaları görünce kaçmaya başladı. Otomobilde bulunan A.A. ve İ.H.D. isimli 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Side Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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