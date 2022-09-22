O kuruluştan tepki çeken öneri: Et yiyenler cinsel ilişkiye girmesin

Hayvan hakları kuruluşu olan PETA, et yemenin gezegene ciddi zararlar verdiğini iddia ederek, et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesinin yasaklanması talebinde bulundu. PETA'nın bu önerisi oldukça tepki çekti.

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Bundan önce birçok kez yaptıkları çıplak eylemlerle sık sık gündeme gelen hayvan hakları örgütü PETA, et yiyen erkeklerin seks yapmasının gezegene zarar vermesi sebebiyle yasaklanması gerektiğini belirten açıklaması ile bir kez daha tepkileri üzerine çekti.

Kâr amacı gütmeyen kuruluştan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sosis ve şinitzel gibi gıdalar tüketmek ‘zehirli erkekliğin’ bir sonucudur ve dünyamızı öldürmektedir.

PETA kuruluşu, Almanya, Plos One dergisinde yer alan ve erkeklerin, ağırlıklı olarak daha yüksek et tüketimi sebebiyle kadınlara göre yüzde 41 daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu olduğunu tespit eden çalışmaya atıfta bulundu. Hayvan hakları örgütü, “et yiyen tüm erkekler için seks yasağı” talebinde bulunurken, kadınları “dünyayı kurtarmak için seks grevine gitme” çağrısında bulundu.

"Toksik erkeklik iklime de zarar veriyor"

Gruptan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Artık toksik erkekliğin iklime de zarar verdiğine dair bilimsel kanıtlar var. Bu nedenle erkekler için yüzde 41 oranında yüksek bir et vergisi uygun olacaktır. Et yiyen tüm erkekler için seks veya üreme yasağı da bu bağlamda önemli olacaktır.

Örgüt, önde gelen Fransız Yeşiller Milletvekili Sandrine Rousseau’nun geçen ay açık havada ızgara yapmayı “erkeklik, erkek et yeme zorunluluğu ve kadınlar üzerinde güç kokan bir ritüel olarak” tanımlandıran açıklamalarına atıfta bulundu. Sandrine Rousseau’nun bu açıklamaları ülkede uzun süre tartışma konusu oldu.

'İklim krizi' vurgusu

PETA Almanya’dan yapılan açıklamada, “İklim krizini çözmek istiyorsanız et tüketimini azaltmalısınız ve erkeklik et üzerine inşa edildiği sürece bu olmayacak” ifadelerine yer verildi

Birleşmiş Milletler daha önce çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinin tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 14’ünü oluşturduğunu belirtti ve hükümetleri insanları daha az et yemeye teşvik etme çağrısında bulundu.

Etin faydaları nelerdir?

Kırmızı et protein zengini bir besin olmasının yanı sıra vücut için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından da oldukça önemli bir besindir.

İşte kırmızı etin faydaları: