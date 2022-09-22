Konya'da 28 yıl önce birini öldürdü ceza uygulanmadı!

KONYA'da 28 yıl önce işlenen ve FETÖ'den ihraç edilen polisin gizlediği cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından 'zaman aşımı' nedeniyle serbest bırakıldı.

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Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ahmet E. (53) ile olayı gizleyen ve 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E'nin savcılıkta ifadesi alındı.

Zanlı Ahmet E. ile şüpheli Mustafa E, suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle serbest bırakıldı.

Cesedin katiline ulaşılmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, Meram ilçesinde 1994 yılında boş arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden çalışma başlatmış, cinayet zanlısı Ahmet E. ile olayı gizlediği belirlenen ve 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. gözaltına alınmış, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekipler, Ahmet E'nin, 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını, zanlının görüşmelerde işlediği cinayet nedeniyle yakalanmaktan korktuğunu, Mustafa E'nin ise uzun zaman geçmesinden dolayı artık yakalanmasının mümkün olmadığını söylediğini tespit etmişti.