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Baltık ülkelerinden Rusya'dan kaçanlarla ilgili karar

Baltık ülkelerinden Rusya'dan kaçanlarla ilgili karar

Baltık ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı kısmi seferberlik kararı nedeniyle ülkeden kaçanlara sığınma hakkı tanınmayacağını açıkladı.

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Putin'in kısmi seferberlik kararının ardından binlerce kişi, komşu ülke sınır kapılarına doğru akın etti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus vatandaşlarına güvenlik gerekçeleriyle vize verilmeyeceğini duyurdu.

Rinkevics, Putin'in ülkesine şantaj yapmasının önüne geçmek ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için böyle bir adım attıklarını belirtti.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas da askere alınma kararının sığınma hakkı için yeterli sebep olmadığını ancak inançları sebebiyle zulme uğrayanlar için siyasi sığınma hakkı verdiklerini ifade etti.

Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets da "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin" tüm Rusların ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek Rusları ülkesine almalarının Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarını ihlal edebileceğini söyledi.

Laanemets, Putin'in son hamlesinin Rusya'da hoşnutsuzluğu artırmasını umduğunu belirterek sadece askerlerin ya da Rusya'nın uzak bölgelerinden değil tüm halkın tehlikeye atıldığını kaydetti.

Finlandiya sınır muhafaza makamları, Rusya'da kısmi seferberlik ilanından sonra Finlandiya'ya geçişlerde artış görüldüğünü bildirmişti.

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