Akciğer kanserini erken teşhis etmenin yolunu deneyin! Bu parmak testiyle hayatınız kurtulabilir

Akciğer kanseri tüm dünyada en çok yaygın olan kanser türlerinden biridir. Özellikle son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için çok önemli bir ölüm sebebi haline gelmiştir. Akciğer kanserini erkenden teşhis edebilmeniz için uygulayabileceğiniz ufak bir parmak testini sizler için derledik...

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Akciğer kanseri, dünyada ve ülkemizde çok yaygın yaygın olarak görülebilen ciddi bir kanser türüdür. Her geçen yıl bu ciddi ve ölümcül hastalık daha yaygın hale geliyor. Her yıl yaklaşık 46.400 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor. Geçtiğimiz yılın Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılda ortalama 23 bin erkeğe ve 4 bin 500 kadına akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Tütün ve türün ürünlerinin artan kullanımı sayesinde de bu oran, gün geçtikçe artmaya devam edecek.

Akciğer kanseri nedir?

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) veya küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC) olmak üzere iki ana dalda akciğer kanseri türü mevcuttur. Bazen başka bir kanser türü, vücudun başka bir yerinden akciğerlere sıçrayabilir ve akciğer üzerinde yayılabilir. Buna akciğer metastazı veya ikincil akciğer kanseri adı verilir.

Akciğer kanserini erken teşhis etme yöntemi

Akciğer kanserinin erken belirtilerini bilmek ve hemen harekete geçmek, riskinizi belirlemenize ve erkenden tedavi olabilmenize yardımcı olur. Bahsi geçen erken teşhis için siz yardımcı olabilecek 'Schamroth pencere' testi olarak bilinen evde yapılan bir parmak testini sizler için derledik.

Elmas testi (Schamroth pencere) nasıl yapılır?

Akciğer kanserini teşhis edebilmenin en basit ve pratik yollarından bir tanesi, elmas testi olarak da bilinen 'Schamroth pencere' testidir. Elmas testi, akciğer kanserini erken tespit etmeyi amaçlayan basit ve çok pratik bir uygulamadır.

Elmas testi, bir kişinin tırnakları arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını kontrol etmek için tırnaklarını bir araya getirmesini ister.

Bu test ile kütikülleriniz arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını görmek için iki elinizin aynı tırnaklarını bir araya getirmelisiniz. Eğer boşluk yoksa, bu parmak çomaklaşmasını gösterir. Parmak çomaklaşması, parmak uçlarının büyüyerek tırnakların kıvrılmasına yol açmasıdır. Parmağın çomaklaşması, parmak uçlarının kademeli olarak şişmesiyle meydana gelir. İlk ortaya çıkan şey, tırnağın tabanının yumuşaması ve tırnak yatağının yanındaki cildindaha parlak görünmesidir. Daha sonra ise tırnaklar normalden daha fazla kıvrılmaya başlar, bu da yandan bakıldığında gözle görülebilir. Son olarak da parmakların uçları büyür ve şişmeye başlar. Son aşamanın parmakların yumuşak dokularında sıvı toplanmasından dolayı meydana geldiği düşünülmektedir.

***Bu tür testler, her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Doğru akciğer kanseri teşhisi için en kısa zamanda doktorunuza başvurmalısınız.

Akciğer kanserinin belirtileri:

- Devamlı yoğun öksürük

- Göğüs, omuz ve sırt ağrısı

- Balgam miktar ve renginde değişme

- Kanlı balgam ve kan tükürme

- Nefes darlığı

- Ses kısıklığı

- Yutma bozukluğu

- Boyun ve yüzde şişlik

- Göz kapağında düşme

- Hışıltılı solunum